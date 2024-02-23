Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen dizi ve programlar: 22 Şubat 2024 Perşembe reyting sıralaması
Reyting sonuçları, 22 Şubat 2024 Perşembe günü ekranlara gelen yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam televizyonda akşam kuşağında Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Kül Masalı, Sakla Beni ve Survivor All Star reytinglerde zirve için mücadele etti. İşte, 22 Şubat 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. İzledikleri yapımların AB ve total sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu merak edenler dünün reyting sonuçlarını araştırıyor. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 22 Şubat Perşembe günkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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22 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - İnci Taneleri - Kanal D
2 - İnci Taneleri (Özet) - Kanal D
3 - Hudutsuz Sevda - NOW
4 - Survivor All Star - TV8
5 - Esra Erol'da - ATV
6 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now
7 - Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
8 - Aldatmak - ATV
9 - Sakla Beni - Star TV
10 - Hudutsuz Sevda (Özet) - NOW
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22 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1 - İnci Taneleri - Kanal D
2 - İnci Taneleri (Özet) - Kanal D
3 - Survivor All Star - TV8
4 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now
5 - Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
6 - Hudutsuz Sevda - NOW
7 - Survivor All Star (Özet) - TV8
8 - Sakla Beni - Star TV
9 - Aldatmak - ATV
10 - Esra Erol'da - ATV
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