Dünün reyting sonuçları 22 Kasım Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Yalı Çapkını ekrana geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ''Dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...