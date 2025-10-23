Habertürk
        Reyting sonuçları 22 Ekim 2025: AB ve Total'de dünün reyting birincisi belli oldu! Eşref Rüya, Sahipsizler, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı, MasterChef Türkiye...

        Reyting sonuçları açıklandı! İşte 22 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geldi. Eşref Rüya, Sahipsizler, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ve MasterChef Türkiye günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, 22 Ekim 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:49
        • 1

          22 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bodo/Glimt maçı heyecanı yaşandı. Show TV’de Veliaht, ATV’de Aynadaki Yabancı ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. İzledikleri yapımların AB ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 22 Ekim 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          22 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          22 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Galatasaray - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Eşref Rüya – Kanal D

          Sahipsizler – Star TV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          ATV Ana Haber – ATV

          Sahipsizler (Özet) – Star TV

          Show Ana Haber – Show TV

        • 4

          22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Galatasaray - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Eşref Rüya – Kanal D

          Maç Özel – TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          MasterChef Türkiye – TV8

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          Sahipsizler – Star TV

          Show Ana Haber – Show TV

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
