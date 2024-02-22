Dünün reyting sonuçları açıklanıyor... 21 Şubat 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ederken; dün akşam Sandık Kokusu, Şahane Hayatım, Kuruluş Osman ve Bir Sevdadır, Survivor All Star ekranlara geldi. Bu noktada, 21 Şubat 2024 reyting sonucu da araştırılmaya başladı. İşte, 21 Şubat Çarşamba dünün reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralaması...
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Reyting sonuçları her gün bir önceki güne göre belirleniyor. 21 Şubat Çarşamba akşamı da birçok dizi, film ve yarışma programı reytinglerde zirveye oturmak için yarıştı. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 21 Şubat Çarşamba günkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Şubat gününe ilişkin total ve AB reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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21 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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