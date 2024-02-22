Reyting sonuçları her gün bir önceki güne göre belirleniyor. 21 Şubat Çarşamba akşamı da birçok dizi, film ve yarışma programı reytinglerde zirveye oturmak için yarıştı. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 21 Şubat Çarşamba günkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...