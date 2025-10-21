Reyting sonuçları 20 Ekim 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre AB ve Total sıralamasında birinci olan yapım!
20 Ekim 2025 Pazartesi akşamı ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve komedi programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle seyirciyle buluştu. Gözleri Karadeniz ve Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ile Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle ekrana gelirken Torontolu Adam filmi izleyici karşısındaydı. Şimdi tüm gözler AB ve Total reyting sonuçlarına çevrilmiş durumda. İşte, 20 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları...
20 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
20 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
20 EKİM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Cennetin Çocukları – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Esra Erol’da – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Gün Ortası – ATV
20 EKİM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Cennetin Çocukları – TRT 1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kanal D Ana Haber – Kanal D
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
