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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 19 Şubat Pazartesi 2024 AB ve Total reyting sıralaması: Ömer, Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        19 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor! Reytinglerde hangi yapım birinci oldu?

        Reytinglerde rekabet sürüyor. Her gün birbirinden farklı yapımlar, reyting birincisi olmak için yarışıyor. Dün ekranlarda gündüz kuşağının yanı sıra Ömer, Survivor All Star, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar gibi dizilerin yeni bölümleri vardı. Peki, 19 Şubat Pazartesi yani dün en çok ne izlendi? İşte, 19 Şubat Pazartesi AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:41
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        • 1

          Dün akşam ekranlarda birçok dizi ve film vardı. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ile Hızlı Ve Öfkeli 9 filmi seyirci ile buluştu. Bunun dışında; dizi kuşağında ise Ömer, Survivor All Star, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Safir yapımlarının yeni bölümleri vardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 19 Şubat AB ve total reyting sıralaması...

        • 2

          19 ŞUBAT 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Survivor All Star - TV8

          Kızıl Goncalar - NOW

          Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT1

          Esra Erol'da - ATV

          Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

          Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          Ömer - STAR TV

          ATV Ana Haber

          Kızıl Goncalar Özet - NOW

          Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Özet - TRT1

        • 3

          19 ŞUBAT 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI

          Kızıl Goncalar - NOW

          Survivor All Star - TV8

          Kızıl Goncalar Özet - NOW

          Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT1

          Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          Ömer - STAR TV

          Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

          Esra Erol'da - ATV

          ATV Ana Haber

          SHOW TV Ana Haber

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        BURÇLAR

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        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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