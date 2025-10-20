Reyting sonuçları 19 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 19 Ekim 2025 Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Çarpıntı, Now TV'de Sahtekarlar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Güller ve Günahlar dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Show TV'de Düğün Dernek 2: Sünnet filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Ekim 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 19 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güller ve Günahlar, Düğün Dernek 2: Sünnet yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Ekim 2025 reyting sonuçları tablosu...
19 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
19 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
19 EKİM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Sahtekarlar – NOW
Teşkilat – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Sahtekarlar (Özet) – NOW
Çarpıntı – Star TV
Teşkilat (Özet) – TRT 1
Show Ana Haber – Show TV
Düğün Dernek 2: Sünnet (T.S) – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
19 EKİM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Sahtekarlar – NOW
Çarpıntı – Star TV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Teşkilat (Özet) – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
Sahtekarlar (Özet) – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Çarpıntı (Özet) – Star TV
