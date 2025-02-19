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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Şubat 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total’de dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 18 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Dünün reyting sonuçları ile 18 Şubat Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Şirinler 2 filmi ekrana gelirken, Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 18 Şubat 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 07:43 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:20
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 18 Şubat Salı akşamı yayınlanan Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar, Şirinler 2 yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 18 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          18 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          18 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          18 ŞUBAT 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kral Kaybederse STAR TV

          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          3 Bahar SHOW TV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Esra Erol'da ATV

          7 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV

          8 Bahar (Özet) SHOW TV

          9 Survivor TV8

          10 Show Ana Haber SHOW TV

        • 4

          18 ŞUBAT 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Esra Erol'da ATV

          2 Kral Kaybederse STAR TV

          3 Bir Gece Masalı ATV

          4 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          5 Bahar SHOW TV

          6 Survivor TV8

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          9 Atv Ana Haber ATV

          10 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

        • 5
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