Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Mart Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Bir Gece Masalı, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 2, Now TV’de Son Akşam Yemeği filmleri yayınlandı. Peki, 18 Mart 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…