Reyting sonuçları 18 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
Dünün reyting sonuçları 18 Mart Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Hızlı ve Öfkeli 2 ve Son Akşam Yemeği filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 18 Mart 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
- 1
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Mart Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Bir Gece Masalı, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 2, Now TV’de Son Akşam Yemeği filmleri yayınlandı. Peki, 18 Mart 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
- 2
18 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
18 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
- 3
18 MART 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Esra Erol'da ATV
2 Bahar SHOW TV
3 Kral Kaybederse STAR TV
4 Bir Gece Masalı ATV
5 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
6 Survivor TV8
7 Atv Ana Haber ATV
8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
10 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
-
- 4
18 MART 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kral Kaybederse STAR TV
2 Bahar SHOW TV
3 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Esra Erol'da ATV
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Bahar (Özet) SHOW TV
8 Survivor TV8
9 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV
10 Atv Ana Haber ATV
- 5