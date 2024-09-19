Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 18 Eylül 2024 Çarşamba: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti?

        Reyting sonuçları 18 Eylül 2024 Çarşamba: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

        Dünün reyting sonuçları 18 Eylül 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas ve Show TV dizisi Sandık Kokusu ikinci sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Banker Bilo, Alan, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye gibi yapımların yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi Bologna-Shakhtar Donetsk ve Club Brugge-Borussia Dortmund maçları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 18 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 07:23 Güncelleme: 19.09.2024 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Eylül Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Banker Bilo, Alan, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi Bologna-Shakhtar Donetsk ve Club Brugge-Borussia Dortmund maçları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Eylül 2024 Çarşamba reyting birincisi…

        • 2

          18 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          18 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Damadını hedef aldı, kızını vurdu!
        Damadını hedef aldı, kızını vurdu!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        Üzüm bağında cinayet!
        Üzüm bağında cinayet!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        'Savaşta yeni aşama'
        'Savaşta yeni aşama'
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa