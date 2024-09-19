Reyting sonuçları 18 Eylül 2024 Çarşamba: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları açıklandı mı?
Dünün reyting sonuçları 18 Eylül 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas ve Show TV dizisi Sandık Kokusu ikinci sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Banker Bilo, Alan, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye gibi yapımların yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi Bologna-Shakhtar Donetsk ve Club Brugge-Borussia Dortmund maçları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 18 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Eylül Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Banker Bilo, Alan, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi Bologna-Shakhtar Donetsk ve Club Brugge-Borussia Dortmund maçları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Eylül 2024 Çarşamba reyting birincisi…
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18 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
18 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
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18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
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18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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