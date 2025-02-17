Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 16 Şubat Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2 ve Kong: Kafatası Adası yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...