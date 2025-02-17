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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi, Kardelenler… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 16 Şubat 2025 tablosu: İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kardelenler, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Kong: Kafatası Adası filmi izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 2 Şubat Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 16 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 07:44 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:12
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        • 1

          Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 16 Şubat Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2 ve Kong: Kafatası Adası yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          16 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          16 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          16 ŞUBAT 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

          3 Deha SHOW TV

          4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          5 Survivor TV8

          6 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (Özet) NOW

          7 Kardelenler ATV

          8 Çok Güzel Hareketler 2 STAR TV

          9 Teşkilat (Özet) TRT 1

          10 Show Ana Haber SHOW TV

        • 4

          16 ŞUBAT 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Survivor TV8

          3 Teşkilat (Özet) TRT 1

          4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          5 Kardelenler ATV

          6 Deha SHOW TV

          7 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

          8 Kanal D Ana Haber KANAL D

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Kardelenler (Özet) ATV

        • 5
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