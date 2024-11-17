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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 16 Kasım 2024: Cumartesi günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        16 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklanıyor: Dün en çok ne izlendi?

        Cumartesi günü televizyonda dizi, film, yarışma programı gibi farklı birçok yapım vardı. Yayınlanan farklı yapımlar arasında bazıları ilk 100'e girdi ancak bazıları da ilk 10'da yer alarak çok izlenmeyi başardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 16 Kasım Cumartesi 2024 total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:00
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          Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Cumartesi günü en çok ne izlendi? İşte, 16 Kasım Cumartesi AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

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          16 KASIM CUMARTESİ 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          16 KASIM CUMARTESİ 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI

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