Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Haziran AB ve total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları, 15 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyenler tarafından araştırılıyor. Pek çok dizi ve programın sezon finaline girmesiyle beraber kanallarda film ve eski diziler yayınlanmaya başladı. Ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da başlamasıyla birbirinden heyecanlı maçlar ekranlara geldi. İşte, 15 Haziran 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Reyting sıralaması ile dün ekranlara gelen dizi, program ve fimlerin arasından en çok hangisi yapımın izlendiği belli oluyor. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 15 Haziran 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- İtalya-Arnavutluk UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1
2- İspanya-Hırvatistan UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1
3- MasterChef Türkiye - TV8
4- Güldür Güldür Show - SHOW TV
5- NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW
6- EURO 2024 Kupa Saati - TRT 1
7- Banker Bilo - SHOW TV
8- Güldür Güldür SHOW (Özet) - SHOW TV
9- Alaaddin - ATV
10- Macaristan-İsviçre UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1
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15 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1- İtalya-Arnavutluk UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1
2- İspanya-Hırvatistan UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1
3- MasterChef Türkiye - TV8
4- Güldür Güldür Show - SHOW TV
5- Güldür Güldür Show (Özet) - SHOW TV
6- Macaristan-İsviçre UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1
7- EURO 2024 Kupa Saati - TRT 1
8- NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW
9- Alita Savaş Meleği - Kanal D
10- Shrek 2 - Kanal D
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