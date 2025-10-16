15 Ekim Çarşamba akşamı ATV’de Can Borcu final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana geldi. Show TV’de Eyyvah Eyvah filmi yayınlandı. TRT 1’de Taşacak Bu Deniz ve Now TV’de Sahtekarlar dizilerinin tekrarı vardı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 15 Ekim 2025 reyting sonuçları Total ve AB sıralaması…