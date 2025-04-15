Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 14 Nisan 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. Özellikle akşam kuşağında izleyicilerle buluşan Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar, Survivor, Sustalı Ceylan, Güldür Güldür Show ve Yol Arkadaşım 2 yapımlarının akıbeti merak ediliyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...