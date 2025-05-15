Reyting sonuçları 14 Mayıs 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon ekranlarında her gün birçok dizi, film, haber ve yarışma programı yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Dün akşam Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Trabzonspor - Galatasaray maçı, Güldür Güldür Show, Koca Bebek Joe, Survivor yayınlandı. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise ''Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Mayıs 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total reyting sıralaması...
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Çarşamba günü kanallarda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları AB ve Total reyting sıralamasına girecek kadar izlendi. Bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları ile Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Trabzonspor - Galatasaray maçı, Güldür Güldür Show, Koca Bebek Joe ve Survivor sıralaması…
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14 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 14 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
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14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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