REYTİNG SONUÇLARI 11 Haziran AB ve total sıralama tablosu Cuma günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Ancak henüz dün ki sonuçlar belli olmadı. İşte geçtiğimiz haftaki güncel reyting sonuçları...