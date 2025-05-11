Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D’de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Can Borcu, TRT 1’de Gönül Dağı, TV8’de Survivor izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Niyazi Gül Dörtnala ve Now TV’de Kutsal Damacana 4 filmleri yayınlandı. Peki, 10 Mayıs 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…