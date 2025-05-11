Reyting sonuçları 10 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları 10 Mayıs Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Niyazi Gül Dörtnala ve Kutsal Damacana 4 filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 10 Mayıs 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D’de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Can Borcu, TRT 1’de Gönül Dağı, TV8’de Survivor izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Niyazi Gül Dörtnala ve Now TV’de Kutsal Damacana 4 filmleri yayınlandı. Peki, 10 Mayıs 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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10 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Can Borcu”, 3. sırada ise tv8’de yayınlanan “Survivor” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Survivor”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı.
Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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10 MAYIS 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Gönül Dağı – TRT 1
Can Borcu – ATV
Survivor – TV8
Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Güldür Güldür Show – Show TV
Show Ana Haber – Show TV
Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Kutsal Damacana 4 (T.S) – NOW
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10 MAYIS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Gönül Dağı – TRT 1
Survivor – TV8
Güldür Güldür Show – Show TV
Can Borcu – ATV
Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Kızılcık Şerbeti (Tekrar) – Show TV
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak (Tekrar) – Kanal D
Haber Önü – Show TV
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