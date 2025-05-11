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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 10 Mayıs 2025: Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı, Survivor... AB ve Total'de dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu!

        Reyting sonuçları 10 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 10 Mayıs Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Niyazi Gül Dörtnala ve Kutsal Damacana 4 filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 10 Mayıs 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 08:13 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:08
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D’de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Can Borcu, TRT 1’de Gönül Dağı, TV8’de Survivor izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Niyazi Gül Dörtnala ve Now TV’de Kutsal Damacana 4 filmleri yayınlandı. Peki, 10 Mayıs 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          10 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          10 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Can Borcu”, 3. sırada ise tv8’de yayınlanan “Survivor” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Survivor”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı.

          Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          10 MAYIS 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Gönül Dağı – TRT 1

          Can Borcu – ATV

          Survivor – TV8

          Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Show Ana Haber – Show TV

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Kutsal Damacana 4 (T.S) – NOW

        • 4

          10 MAYIS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Gönül Dağı – TRT 1

          Survivor – TV8

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Can Borcu – ATV

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Kızılcık Şerbeti (Tekrar) – Show TV

          Kuzeyin Oğlu Volkan Konak (Tekrar) – Kanal D

          Haber Önü – Show TV

        • 5
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