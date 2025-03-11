Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 10 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Başka Bir Gün, Güldür Güldür Show ve Salak Milyoner yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 10 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...