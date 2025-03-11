Reyting sonuçları 10 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 10 Mart Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Başka Bir Gün dizisi ile Show TV'de Güldür Güldür Show yarışması tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Star TV'de Salak Milyoner filmi filmseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 10 Mart 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
- 1
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 10 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Başka Bir Gün, Güldür Güldür Show ve Salak Milyoner yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 10 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...
- 2
10 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
10 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
- 3
10 MART 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
-
- 4
10 MART 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
- 5