1 Ocak Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel programından Örümcek Adam: Evden Uzakta filmine, Bizum Hoca 2'den Yol Arkadaşım 2'ye, Maske Kimsin Sen? programından O Ses Türkiye'ye kadar pek çok yapım televizyon ekranlarında seyirciyle buluştu. Televizyon izleyicileri için reyting sonuçları (1 Ocak Cumartesi) gündemde...

1 OCAK 2022 REYTİNG SONUÇLARI

Yeni senenin ilk günü olan 1 Ocak Cumartesi akşamı televizyon kanallarında yayınlanan tüm yapımların izlenme oranları ertesi sabah belli oluyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 reytin sonuçları açıklandı. İşte 1 Ocak Cumartesi Total, AB, ABC reyting sonuçları