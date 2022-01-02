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Dün akşam reytinglerde (TOTAL, AB, ABC) kim birinci oldu? 1 Ocak Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!

Reyting sonuçları 1 Ocak Cumartesi! Dün akşam reyting sıralamasında (TOTAL, AB, ABC) kim birinci oldu?

1 Ocak Cumartesi günü ve akşamı televizyon ekranlarında en çok izlenen dizi, film ve program araştırılıyor. 1 Ocak Cumartesi akşamı TV'de reyting yarışı veren dizilerin ve filmlerin hangisinin daha çok izlendiği merak konusu oldu. 1 Ocak reytinglerde kim birinci oldu sorusu televizyon izleyicilerinin gündeminde. Bilindiği gibi televizyon ekranlarda yayınlanan dizilerin, programların ve filmlerin izlenme oranlarından oluşturulan reyting sıralaması ertesi gün belli oluyor. 1 Ocak reyting sonuçları nedir? 1 Ocak Total, AB ve 20+ABC reyting sonuçları

02.01.2022 - 09:09 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 1 Ocak Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel programından Örümcek Adam: Evden Uzakta filmine, Bizum Hoca 2'den Yol Arkadaşım 2'ye, Maske Kimsin Sen? programından O Ses Türkiye'ye kadar pek çok yapım televizyon ekranlarında seyirciyle buluştu. Televizyon izleyicileri için reyting sonuçları (1 Ocak Cumartesi) gündemde...

    1 OCAK 2022 REYTİNG SONUÇLARI 

    Yeni senenin ilk günü olan 1 Ocak Cumartesi akşamı televizyon kanallarında yayınlanan tüm yapımların izlenme oranları ertesi sabah belli oluyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 reytin sonuçları açıklandı. İşte 1 Ocak Cumartesi Total, AB, ABC reyting sonuçları  

  • 1 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 

    1) GÖNÜL DAĞI KURBAN - TRT 1

    2) GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX TV

    3) SHOW ANA HABER - SHOW TV

    4) HABER ÖNÜ - SHOW TV

    5) ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA - ATV

    6) MASKE KİMSİN SEN? - FOX TV

    7) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL (TKR) - SHOW TV

    8) BİZUM HOCA 2 - KANAL D

    9) O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL (TKR) - TV8

     

    10) KANAL D ANA HABER - KANAL D

  • 1 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI 

    1) GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX TV

    2) GÖNÜL DAĞI KURBAN - TRT 1

    3) O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL (TKR) - TV8

    4) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL (TKR) - SHOW TV

    5) MASKE KİMSİN SEN? - FOX TV

    6) SHOW ANA HABER - SHOW TV

    7) ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA - ATV

    8) KANAL D ANA HABER - KANAL D

    9) BİZUM HOCA 2 - KANAL D

     

    10) HABER ÖNÜ - SHOW TV

  • 1 OCAK ABC REYTİNG SONUÇLARI 

    1) GÖNÜL DAĞI KURBAN - TRT 1

    2) GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX TV

    3) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL (TKR) - SHOW TV

    4) MASKE KİMSİN SEN? - FOX TV

    5) SHOW ANA HABER - SHOW TV

    6) O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL (TKR) - TV8

    7) HABER ÖNÜ - SHOW TV

    8) ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA - ATV

    9) BİZUM HOCA 2 - KANAL D

     

    10) KANAL D ANA HABER - KANAL D

     

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