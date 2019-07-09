09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yeni şarkısı 'Ela''nın cuma günü youtube'da yayınlanacağını açıkladı. Son şarkısı 'Derdim Olsun' ise Youtube Türkiye rekorlarını kırmıştı. Peki, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Reynmen kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Reynmen'in haaytı ve kariyerine dair detaylar...
YUSUF AKTAŞ KİMDİR?
Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenlerinin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.
İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.
Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.
Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medya’da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüşmüştür. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etmiştir.
2019 yılında ise Yusuf Aktaş; yepyeni çalışması "Derdim Olsun" müzik video klibi ile Türkiye’nin en çok izlenen videoları arasına girdi.
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