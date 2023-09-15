Reynmen'in sevgilisi güzelliğiyle gündem oldu! Aşk pozlarına binlerce beğeni geldi!
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çınar'ın Katarsis programına katılan ve yaptığı "Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı" açıklamasıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Reynmen'in sevgilisi merak konusu oldu. Fenomen ismin aşkı güzelliğiyle büyüledi.
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Son dönemlerde kameralardan uzak bir yaşam sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Katarsis programına katılan Reynmen, kendine özgü keyifli tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Artık daha gözlerden uzak bir yaşam tarzı benimseyen Reynmen'in röportajı, izleyenlere farklı bir yönünü gösterdi.
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Gökhan Çınar’ın kendisine yönelttiği “Yüzün parlıyor, aşk sana iyi geldi” yorumu karşısında Reynmen'in utangaç tavırları dikkat çekti. Programa sevgilisiyle gelen ve sevgilisinin karşısında oturmasından dolayı heyecanlandığını dile getiren Reynmen “Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı, aşk benim için hayatı anlamlandırmamı sağlayan bir his oldu" dedi.
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Fenomen "Hayalinde evlenmek, baba olmak var mı?" sorusuna ise "Evet var. Geçen hiç tanımadığım biriyle böyle bir muhabbete girdim ve böyle bir düşüncenin olduğunu hissettim. Bana yaşatılamayan şeyleri daha iyi yapma fikri bencilliğiyle var" yanıtını verdi.
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Reynmen'in açıklamaları sonrası sevgilisi merak konusu oldu. Emire Cansu Kurtaran, güzelliğiyle görenleri büyüledi. Güzel ismin Miss Turkey 2017 finalistlerinden olduğu ve şimdilerde İngiltere'de psikoloji okuduğu öğrenildi.
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İşte Reynmen ve sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın aşk dolu pozu...
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