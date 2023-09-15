Reynmen'in sevgilisi güzelliğiyle gündem oldu! Aşk pozlarına binlerce beğeni geldi!

Fenomen "Hayalinde evlenmek, baba olmak var mı?" sorusuna ise "Evet var. Geçen hiç tanımadığım biriyle böyle bir muhabbete girdim ve böyle bir düşüncenin olduğunu hissettim. Bana yaşatılamayan şeyleri daha iyi yapma fikri bencilliğiyle var" yanıtını verdi.