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        Haberler Magazin Reynmen evleniyor - Magazin haberleri

        Reynmen evleniyor

        Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlenme teklifinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:04
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          Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, İngiltere'de psikoloji eğitimi alan sevgilisi Cansu Kurtaran’a evlenme teklifi etti.

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          Reynmen, o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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          Emire Cansu Kurtaran, "İlk ve son aşkıma 'evet' dedim" mesajını paylaştı.

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          Çift, takipçilerinden tebrik mesajları aldı.

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