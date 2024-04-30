Reynmen evleniyor
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlenme teklifinde bulundu
Giriş: 30.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:04
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Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, İngiltere'de psikoloji eğitimi alan sevgilisi Cansu Kurtaran’a evlenme teklifi etti.
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Reynmen, o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Emire Cansu Kurtaran, "İlk ve son aşkıma 'evet' dedim" mesajını paylaştı.
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Çift, takipçilerinden tebrik mesajları aldı.
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