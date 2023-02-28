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Reyhan, mavili morlu ebruli rengiyle hoş kokusuyla doğanın mucizevi bitkilerinden biri olarak kabul edilir. Fesleğenle çok sık karıştırılan reyhan aslında fesleğenle aynı familyadan gelmektedir. Birçok kültürde kutsal ve asil olarak kabul edilen bu bitki yüzyıllardan hem sağlıkta hem de mutfaklarda baharat olarak kullanılır. Tam bir antioksidan deposu olarak reyhan, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak kanser ve kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu için diyabet hastalarının rahatlıkla kullanabileceği doğal bir ilaç ve şifa kaynağıdır. Peki bu kadar anlattıktan sonra reyhan nasıl tüketilir? Kuru reyhan çayı nasıl yapılır? ve daha fazlasını sizler için araştırdık.

Reyhan Nasıl Tüketilir?

Reyhan bitkisi birçok farklı şekilde tüketilebilir. Burada önemli olan reyhan bitkisini hem kokusunun, aromasının hem de besin değerlerini kaybetmeyecek şekilde tüketmektir. Reyhan nasıl tüketilir sorusunu ise şöyle cevaplayabiliriz:

Reyhan çorbalarda hem taze hem de kuru olarak aroma verici olarak kullanılabilir.

Peynir dilimlerini ki hellim peyniri ya da keçi peyniri bu yöntem için oldukça uygundur, taze reyhan yapraklarını sarıp, hafif yağda kızartabilirsiniz.

Makarnalara yaptığınız pesto sosunuza katabilirsiniz.

Reyhan bitkisi ev yapımı dondurmalar da harika aromasıyla vazgeçemeyeceğiniz bir tat katacaktır.

Bir diğer tüketim şekli ise reyhan sirkesi yapmaktır. Bunun için infüzyon yöntemi tercih edilebilir. İnfüzyon yöntemi olmuş bir sirkenin içinde başka bir sirkeyi yapmaktır. Tarifi; bir demet yaklaşık olarak on dal taze reyhanı dallarından ayıklayıp, güzelce yıkayın. Cam bir kavanozun içine dallarından ayırdığınız reyhanları atın, daha sonra üzerini iki parmak geçecek şekilde ev yapımı fermente elma sirkesi ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırın. Kavanozun üzerine bir tülbent geçirin. Yaklaşık 15 gün sonra ev yapımı reyhan sirkeniz kullanıma hazır olacaktır.

Kuru Reyhan Çayı Nasıl Yapılır?

Kuru reyhan çayı nasıl yapılır sorusunu cevaplamadan önce faydalarını saymak yerinde olacaktır.

Kuru reyhan çayı solunum rahatsızlıklarını giderir.

Ayurveda tıbbında sıklıkla kullanılan reyhan çayı zihni açar, sinirleri yatıştırır, anksiyeteye iyi gelir.

Vücutta biriken ödemin atılmasına yardımcı olur.

Kanserle savaşmada yardımcı olur.

Cildi berraklaştırır.

Birçok kişinin mustarip olduğu ağız kokusunu giderir.

Kuru reyhan çayı yapmak için öncelikle doğallığından emin olduğunuz aktarlardan kurutulmuş reyhanları temin etmeyi unutmayın, sonrası oldukça kolay. Bir cezvede su kaynatın. Su kaynayınca ocağın altını kapatıp, bir tutam kuru reyhan ekleyin. Yaklaşık 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra kuru reyhan çayınız hazır hale gelecektir.

Reyhan Şerbeti Kaç Günde Tüketilmeli?

Reyhan şerbeti Osmanlı mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden biridir. Ev yapımı taze reyhanlarla siz de hoş kokusu ve aromasıyla bir reyhan şerbeti hazırlayabilirsiniz. Reyhan şerbeti için;

Su ve şekeri bir tencerede kaynatarak eritin. İçerisine zencefil, limon tozu, tarçın ilave edin.

Su kaynayınca ocağın altını kapatın. Öncesinde 1 demet dallarından ayrılmış ve yıkanmış reyhan yapraklarını ilave edin ve soğumasını bekleyin. Soğuyunca buzdolabında muhafaza ediniz.

Hazırlanan bu reyhan şerbeti 3 ila 4 gün içinde tüketilmelidir.

Reyhan Nasıl Temizlenir?

Reyhanı temizlemek tıpkı diğer yeşilliklerle aynıdır. Reyhan ince bir dal üzerinde geniş ve büyük yaprakları olan aromatik bir bitkidir. Bu sebeple temizlemesi de oldukça kolaydır. Bunun için reyhan dalları geniş su dolu bir kabın içerisinde bekletilir, isteğe göre kabın içerisine az miktarda sirke de konulabilir. Daha sonra süzülür. Ardından dal üzerindeki reyhan yaprakları ayıklanır.

Kuru Reyhan Nerelerde Kullanılır?

Kuru reyhan baharat formunda olup birçok şekilde kullanılabilir. Hoş bir kokusu olan kuru reyhan et yemeklerinde, yoğurtlu salatalarda kullanılabilir. Aynı zamanda kuru reyhandan çay da yapabilirsiniz.

Mor Reyhan Çayı Zayıflatır Mı?

Mor reyhan çayının vücuttaki ödemi attırıcı özelliği bulunmaktadır. Mor reyhan çayı tek başına zayıflamaya yeterli olmamakla birlikte metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye de sahiptir. Bu da zayıflamaya sürecine destek sağlayabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk