Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri daha güzel görünmek için photoshop'a başvuruyor. Bazen photoshop'u fazla kaçırınca da takipçilerinin dillerine düşmekten kurtulamıyor. İşte o isimlerden bazıları...



"İHTİYACIM YOK"

2019'da iş insanı Erol Özmandıracı ile hayatını birleştiren ve pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Naz Elmas, yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. Yeni fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Elmas, beline yaptığı photoshopu fazla kaçırınca takipçilerinin diline düştü. Yayınladığı gönderi ile çok konuşulan oyuncu, gelen eleştirilerden sonra paylaşımını Instagram sayfasından kaldırdı. Daha sonra bir AVM'de görüntülenen Elmas, "Lütfen, bakın siz çekiyorsunuz fotoğrafımı, siz görüyorsunuz. Photoshop’a ihtiyacım var mı?" dsözleriyle kendisini savundu.