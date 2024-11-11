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        Haberler Gündem 3. Sayfa Reyhan'ı öldüren maganda tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Reyhan'ı öldüren maganda tutuklandı!

        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş edip 19 yaşındaki Reyhan Sağ'ın ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:28
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        Reyhan'ı öldüren maganda tutuklandı!
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş ederken Reyhan Sağ’ın (19) ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden Halil T. tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, cumartesi günü Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi Gezdik Mezrasında açık alanda yapılan bir düğünde meydana geldi. Düğünde havaya açılan ateşte Reyhan Sağ, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Reyhan Sağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, yapılan incelemede şüphelisinin Halil T. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Halil T. ile düğün alanında aralarında havaya ateş açtığı belirlenen güvenlik korucularının da bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 güvenlik korucusu tüfeklerine el konularak görevden alındı.

        Düğünde havaya ateş açtıkları için gözaltına alınan 4 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı. Şüpheli Halil T. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Reyhan Sağ’ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Viranşehir'de toprağa verildi.

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        #haberler
        #Şanlıurfa
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