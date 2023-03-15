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Reuters: Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı planlıyor

Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı planladığını dile getirdi

Giriş: 15.03.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Reuters: Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı planlıyor
Reuters: Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı planlıyor
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Reuters

Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını aktardı.

Reuters'ın haberinde, "Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin öncesinde İsveç'ten bağımsız olarak Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da cuma günü Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. İki lider görüşmelerinde Finlandiya'nın NATO'ya
üyeliğini ele alacak.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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