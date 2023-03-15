Reuters: Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı planlıyor

Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını aktardı.

Reuters'ın haberinde, "Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin öncesinde İsveç'ten bağımsız olarak Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da cuma günü Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. İki lider görüşmelerinde Finlandiya'nın NATO'ya

üyeliğini ele alacak.

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