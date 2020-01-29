Reuters: HSBC, Türkiye'den çıkmayı değerlendiriyor

Reuters

Reuters, HSBC'nin kemer sıkma önlemleri çerçevesinde Türkiye'den çıkmayı değerlendirdiğini iddia etti.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre HSBC'nin aynı zamanda Ermenistan, Yunanistan, Umman'ın da aralarında bulunduğu ve yerel bankalarla rekabet etmekte zorlanılan küçük ölçekli operasyonlarının olduğu diğer piyasalardaki işletmelerini de satma ya da küçültme fırsatı aradığını belirtti.

HSBC haberle ilgili yorum yapmazken, Reuters henüz nihai bir karar alınmamasına rağmen bankanın yerel bir alıcı bulması durumunda Türkiye'deki bankacılık işini satabileceğini belirtiyor.

Haberde Türkiye'nin HSBC için Türk Lirası'nda dalgalanma nedeniyle "problem ülke" olduğu ve 2018 yılında yaşanan yüzde 30'luk değer kaybı nedeniyle bankanın getirilerini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Türkiye'de 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren HSBC, Reuters'ın görüştüğü kaynağa göre 2013 yılında 315 şube ve 6 bin civarında faaliyet gösterdiği Türkiye'deki operasyonunu daraltarak eylül 2019 itibarıyla 80 şube ve 2 bin personele indirdi.

Bankanın başındaki geçici CEO Noel Quinn'in kemer sıkma önlemlerini bankanın yıllık raporu ve yeni stratejisinin açıklanacağı 18 Şubat tarihli toplantıda duyurması bekleniyor.