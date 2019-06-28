Reuters: Babacan ve Gül partiyi sonbaharda kuracak

28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Reuters haber ajansı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağını yazdı.
Reuters'a konuşan Babacan'a yakın siyasi danışmanlardan birisi, "Babacan ve Gül yüksek ihtimalle partiyi sonbaharda kuracak" ifadelerini kullandı. Danışman aynı zamanda yeni partinin, AK Parti'nin ilk yıllarındaki çizgide olacağını söyledi.
Konuyla ilgili konuşan bir diğer siyasi danışman ise, Babacan ve Gül'ün yaklaşık 6 aydır yeni bir parti kurmayı düşündüklerini ancak sürecin 31 Mart'taki seçimlerde AK Parti'nin büyükşehirleri kaybetmesinin ardından hızlandığını söyledi. Yeni partinin mali kaynaklarına ilişkin açıklama yapmayan danışman, şu ana kadar kuruluş çalışmaları kapsamında AK Partili vekiller ile diğer siyasetçiler ve akademisyenlerle görüşmeler yapıldığı ifade edildi.
Babacan'a yakın olduğu belirtilen danışman, bazı önemli ve sürpriz isimlerin yeni kurulacak partiyi destekleyeceğini söyledi ancak isim vermedi.
Reuters'ın haberinde Babacan ve Gül'e görüş almak için ulaşılamadığı belirtildi.
Öte yandan Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir AK Parti yetkilisi ise yeni parti planlarından haberdar olduklarını belirterek, "Babacan güçlü ve saygı duyulan bir figür. Tabi ki, AK Parti yeni partiden etkilenecek. Diğer partiler gibi biz de bazı destekçilerimizi kaybedebiliriz" dedi.
AK Parti'nin seçim sonuçlarının sorumluluğunu alması gerektiğini belirten yetkili, "Hem devleti yönetebilen hem de halkla beraber olan bir politikaya dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.
İsmi yeni parti girişimleriyle birlikte anılan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın bir isim ise, Davutoğlu'nun yeni bir adım atmayı planladığını ancak şimdilik Babacan ve Gül'e katılmayı düşünmediğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!