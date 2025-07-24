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        Haberler Dünya Reuters, AFP, AP ve BBC News, Gazze'deki gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı | Dış Haberler

        Reuters, AFP, AP ve BBC News, Gazze'deki gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı

        Reuters, AFP, AP ve BBC News, Gazze'deki gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı. Gazetecilerin Gazze'de açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten medya kuruluşları, "İsrail makamlarını bir kere daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz" çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:48
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        Uluslararası gazetecilerden İsrail'e çağrı
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        Uluslararası haber ajansları Reuters, Agence France-Presse (AFP) ve Associated Press (AP) ile haber kanalı BBC News, gazetecilerin Gazze'de açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek "İsrail'i bir kere daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

        İngiliz haber ajansı Reuters, Fransız haber ajansı AFP, Amerikan haber ajansı AP ve İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haber kanalı BBC News, Gazze'deki muhabirlerinin durumuyla ilgili endişelerini ifade eden ortak bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, "Kendilerini ve ailelerini besleyemez hale gelen Gazze'deki gazetecilerimiz için endişeliyiz. Bu bağımsız gazeteciler, dünyanın aylardır Gazze'deki gözü ve kulağı oldular. Şimdi, haberini yaptıkları insanların yaşadığı vahim koşullarla karşı karşıyalar." ifadeleri kullanıldı.

        Gazetecilerin çatışma bölgelerinde birçok zorlukla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, "Açlığın bu zorluklardan biri olması bizi derinden endişelendiriyor. İsrail makamlarını bir kere daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz." denildi.

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