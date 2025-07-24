3,2 milyon cep telefonu sigortalı

Fiba Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan, sigortacılığın giderek dijitalleştiğini kaydederek, "Bir çok şirket ve kanalda kağıt ve imza olmadan sigorta ürünleri satın alınabiliyor. Fiyatları karşılaştırıyorsunuz. Her şeyi inceleyebiliyorsunuz. Ancak müşteriler tarafından hala sigorta ürünü satın alınmadan önce insan faktörü aranıyor" diye konuştu.

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Sigortacılığın son dönemde geliştiği alanlardan birisinin de gömülü sigortacılık olduğunu anlatan Erşan, dünyada 8 trilyon dolarlık sigorta pazarının 130 milyar dolarlık kısmının gömülü sigortacılık kaynaklı olduğunu dile getirdi. Erşan, gömülü sigortayı, "Siz bir mağazaya gittiniz ve cep telefonu veya elektronik eşya satın almak istiyorsunuz. Bu ürünle birlikte sigortasını da satın alıyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuz an bir farkındalık yaratılıyor" şeklinde anlattı.

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MALİYETLERİ VE FİYATI DÜŞÜRÜYOR

Erşan Türkiye'de gömülü sigortanın yüzde 80'inin cep telefonundan oluştuğunu geri kalan yüzde 20'lik tutarın ise elektronik cihaz sigortaları olduğunu ifade ederek, ancak son iki yılda bu alanın yüzde 60 büyüdüğünü kaydetti. Erşan dünyada kasko, etkinlik sigortası, seyahat sigortasının da gömülü sigortacılık yoluyla sigortalandığını anlattı. Türkiye'de de bu alanlarda bir gelişim beklediklerini ifade eden Erşan, "Biz bu alanın önümüzdeki yıllarda önemli bir hale gelecek" dedi. Erşan, sadece sıfır cep telefonları değil ikinci el, yenilenmiş telefonlara da teminat verdiklerini belirtti.

Dijital sigortaların satış sonrası hizmetler için kullanıldığını diğer yandan çok ciddi veri analizleri yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Hasar bildirimini dijitalden yapıp hasar sürecini izleyebiliyorsunuz. Yapay zeka kullanılarak hasar süreçlerinde bir anomali var mı onu görüyorsunuz. Maliyetleri optimize ediyorsunuz ve bunu de müşterilere olumlu yansıtıyorsunuz." 338 MİLYAR LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ 2024'te sigorta sektörünün yaklaşık 838 milyar lira üretim ve yüzde 74 büyüme ile enflasyonun üstünde gelişim gösterdiğini bu yıl da yüzde 50'lik bir büyümenin söz konusu olduğunu anlatan Erşan, sigortacılıkla ilgili "Lokomotif branş tabii ki otomobil sigortaları ama yangın ve sağlık sigortalarına ilgi de artıyor. Son 10 yılın en iyi sigortalılık oranına ulaştık ama oran haya yüzde 2,3 düzeyinde. Sigorta sektörü 576 trilyon lira teminat sağlanıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Diğer yandan 2024'te yine 338 milyar lira da tazminat ödendi" şeklinde konuştu.