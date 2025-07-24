Rus yolcu uçağı düştü: Uçaktaki 49 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Amur bölgesinde düşen "An-24" tipi uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor
Rus haber ajansı Interfax'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, yaklaşık 50 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı ülkenin güney batısında kayboldu, kazadan yaklaşık bir saat sonra yetkililer, uçağın enkazının bulunduğunu duyurdu.
İlk belirlemelere göre, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.
Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtiliyor.
Amur Valiliği, 43 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan An-24 tipi uçağın radardan kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.
Yerel Acil Durumlar Bakanlığı, Sibirya merkezli Angara adlı bir havayolu tarafından işletilen uçağın, Çin sınırındaki Amur bölgesindeki Tynda kasabasına yaklaşırken kaybolduğunu açıklanmıştı.
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