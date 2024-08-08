Restorandan itiraf: Serena Williams'ı tanımadık
Paris'te çocuklarıyla gittiği lüks restorana alınmayan şampiyon tenisçi Serena Williams, bu durumu sosyal medyadan dile getirince restorandan özür açıklaması gelmişti. Restoran çalışanı Williams'ı içeri almayan iş arkadaşının, ünlü sporcuyu tanımadığını belirterek ona yaptığı teklifi anlattı
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Olimpiyat oyunlarını takip etmek için gittiği Paris'te beş yıldızlı otelin ünlü restoranına alınmayan Serena Williams, bu durumu sosyal medyadan duyurmuş, restorandan da boş yer olmadığı için alınmadığı açıklaması gelmişti.
23 Grand Slam şampiyonluğu olan emekli tenisçinin yaşadığı olay sonrası çatı katı restoranından, sporcuyu geri çeviren çalışanın Williams'ı tanımadığı itirafı geldi.
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Serena Williams'ın kapıdan çevrildiği gün izinli olan restoran çalışanlarından Maxine Mannevy; "Geldiğinde sadece iki masa müsaitmiş ve onlar da otel müşterileri için rezerve edilmiş. İş arkadaşım onu tanımamış ama ona herhangi bir müşteriye söyleyeceği şeyi, yani alt kattaki barda bir masanın müsait olmasını bekleyebileceğini söylemiş. Bu durum kesinlikle kişisel değildi" diye konuştu.
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42 yaşındaki ABD'li sporcu, Paris'teki ünlü restorana çocukları Alexis Olympia Jr. ve Adira River ile birlikte, boş masa olmasına rağmen girmesine izin verilmediğini söylemiş, sosyal medya paylaşımında; "Daha güzel yerlerdeki boş restoranların terasında yemek yememe izin verilmediği olmuştu ama asla çocuklarımla değildim. Her şeyin bir ilki vardır" ifadesini kullanmıştı.
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Serena Williams'ın sosyal medyadaki bu şikâyeti üzerine restorandan yapılan açıklamada; "Sevgili Williams, bu gece yaşadığınız hayal kırıklığı için en derin özürlerimizi kabul edin. Ne yazık ki, çatı katı barımız tamamen doluydu ve gördüğünüz tek boş masa, tamamen dolu olan gurme restoranımıza aitti" denilmişti.