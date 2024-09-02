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        Haberler Gündem Teyit Restorandaki cinayetin nedeni kıskançlık çıktı!

        Restorandaki cinayetin nedeni kıskançlık çıktı!

        İstanbul'da işlenen bir cinayet bazı yabancı medya organlarında "Kürtçe konuştuğu için öldürüldü" şeklinde yansıtıldı. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olayın nedeninin kıskançlık olduğu belirlendi

        Giriş: 02.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:48
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        Restorandaki cinayetin nedeni kıskançlık çıktı!
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        İstanbul Fatih'te bir otelin restoranında meydana gelen olayda, Hayrettin Onuk adlı saldırgan, Irak'tan turist olarak gelen Hakeem Luqman Tawfeeq'i bıçaklayarak öldürdü. Dehşetin nedeninin ise kıskançlık olduğu belirlendi.

        Buna göre Hakeem Luqman Tawfeeq, kardeşi Saad Muhsin Tawfeeq ve arkadaşı Bilal Adil Khorsheed ile birlikte yakınlardaki bir otelde kalıyordu. Olay gecesi, üçlü alkol almak için başka bir otelin restoranına geçti. Aynı restoranda Batman nüfusuna kayıtlı Hayrettin Onuk, ağabeyi Zeynedin Onuk ve iki kadın arkadaşıyla birlikte oturuyordu.

        Öldürülen Hakeem Luqman Tawfeeq
        Öldürülen Hakeem Luqman Tawfeeq

        Olayın ise arkadaşları olan kadınların dansa kalkmasıyla başladığı kaydedildi. Buna göre bu sırada yaşanan sözlü atışma alkolün de etkisiyle hızla kavgaya dönüştü. Otel görevlileri durumu kontrol altına almaya çalışırken, güvenlik görevlisi Uğur Y.'nin maktul ve arkadaşlarına saldırdığı ileri sürüldü. Bu sırada Hayrettin Onuk Hakeem Luqman Tawfeeq’i bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

        Olayın ardından Kürtçe konuşma nedeniyle cinayetin işlendiği yönünde çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Öyle ki aslında, ortada etnik bir gerginlik değil, tamamen bireysel sebeplerden kaynaklanan bir trajedi var. Bu yanlış bilgi yayılımı, özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye karşıtı propagandaya dönüşebilir.

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