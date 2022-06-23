16 sanatçı buluşuyor

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İstanbul, Türk dünyası ülkelerinden ve Türkiye’den sanatçıların eserlerinin yer aldığı, 'Resmin Türkçesi: Türk Dünyasının Tuvalde Buluşması' sergisine ev sahipliği yapacak

HABERTURK.COM

28 Haziran - 3 Temmuz 2022 arasında Tophane-i Amire Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek 'Resmin Türkçesi: Türk Dünyasının Tuvalde Buluşması' adlı serginin küratörlüğünü, Azerbaycan’ın yaşayan mirası olarak bilinen ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in onurlandırdığı dünyaca ünlü ressam Sakit Mammadov üstlendi.

Sakit Mammadov

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin dil ve kültürel ortaklığının sanattaki yansıması olan “Resmin Türkçesi: Türk Dünyasının Tuvalde Buluşması” sergisi, ülkeler arasında yeni kültür ve sanat köprüleri inşa etmenin yanı sıra Türk dünyası resim sanatının öne çıkan örneklerine ilişkin uluslararası farkındalık düzeyinin yükseltilmesini amaçlıyor. Türk dünyası ülkelerinden dünyaca ünlü sanatçılarının katıldığı sergide; Özbekistan’dan Akmal Nuridonov ve Alisher Alikulov’un, Azerbaycan’dan Arif Aziz, Refik Aziz ve Sakit Mammadov’un, Kırgızistan’dan Eldar Aitmatov, Yuristanbek Shygaev ve Musakeev Temirbek’in, Kazakistan’dan Sembigali Smagulov’un, Türkmenistan’dan Hüssein Husseinov’un, Türkiye’den ise Devrim Erbil, Ergin İnan, Kadir Ablak, Mahir Güven, Süleyman Saim Tekcan ve Yalçın Gökçebağ’ın eserleri yer alıyor.

Türk dünyasının en büyük nüfusuna sahip kenti İstanbul’da, Türk dünyası sanatçılarının eserlerini buluşturan sergi, resim sanatının birleştirici gücü ile hem tarihi bağları pekiştirecek hem de halkların birbirini yakından tanımasını sağlayacak.