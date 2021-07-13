2021 Resmi tatil tarihleri

Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2021 merak ediliyor. 2021 yılının Temmuz ayına gelinmesiyle birlikte resmi ve dini tatillerini sizler için araştırdık. İşte 2021 resmi tatil günleri...

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ