2025 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

- Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba - Resmi tatil 1 gün. 30 ve 31 Aralık günlerini izin olarak değerlendirirseniz, 28 Aralık Cumartesi gününden 1 Ocak Çarşamba gününe kadar toplamda 5 günlük bir tatil yapabilirsiniz.

- Ramazan Bayramı: Ramazan Bayramı arifesi, 2025 yılında 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayının birinci günü 2025'de Mart ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü, bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba günü kutlanacak. Hafta ortasında bir günlük tatil fırsatı sunan bu özel günü çocuklar çoşkuyla kutlayacak.

- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü izin alarak bu tatili dört günlük bir tatile uzatma imkanı bulunuyor.

- Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe denk geliyor.

- Kurban Bayramı: 2025 yılında Kurban Bayramı'nın arife günü, 5 Haziran Perşembe günü olacak. Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma başlayacak.4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

- Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı gününe denk geliyor.

- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar tatil olacak. Öte yandan bankalar ile diğer özel ve resmi kurumlarda da resmi tatil uygulanacak.