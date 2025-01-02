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        Haberler Bilgi Yaşam Resmi tatil günleri 2025 takvimi açıklandı! Resmi tatiller 2025’te hangi güne denk geliyor? İşte yeni yıl resmi tatil takvimi

        Resmi tatil günleri 2025 takvimi açıklandı! Resmi tatiller 2025'te hangi güne denk geliyor?

        Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2025 yılındaki resmi tatiller de merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban ve Ramazan Bayramı, 30 Ağustos gibi birçok tarih ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. İşte, 2025 resmi tatil takvimi ve tatillerin denk geldiği günler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:10
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        • 1

          Dini ve milli bayramlar ile önemli günler nedeniyle gerçekleştirilen resmi tatiller, bir çok vatandaş tarafından takip ediliyor. Bulundukları şehirlerde, şehir dışında ya da yurt dışında tatil yapmak isteyenler, önceden resmi tatillerin hangi güne denk geldiğini araştırarak tatil planlarını yapıyor. Yeni yıla girmemizle birikte 2025 yılındaki resmi tatillerin ne zaman olduğu da merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

        • 2

          2025'TE RESMİ TATİL TOPLAM KAÇ GÜN OLACAK?

          2025 yılında toplam resmi tatil gün sayısı 14,5. Resmi tatillerin bir kısmı Çarşamba ve Pazartesi günlerine denk geldiği için hafta sonu tatiliyle birleştirerek toplam 3 gün tatil yapma imkanı sağlayacak. Özel kurum ve devlet kurumlarındaki izin günlerinin sayısı ise değişebiliyor.

          2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, kandil günleri İslam alemi için önemli dini günlerden. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu sebeple dini günler her yıl farklılık gösteriyor.

        • 3

          2025 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

          - Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba - Resmi tatil 1 gün. 30 ve 31 Aralık günlerini izin olarak değerlendirirseniz, 28 Aralık Cumartesi gününden 1 Ocak Çarşamba gününe kadar toplamda 5 günlük bir tatil yapabilirsiniz.

          - Ramazan Bayramı: Ramazan Bayramı arifesi, 2025 yılında 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayının birinci günü 2025'de Mart ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü, bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

          - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba günü kutlanacak. Hafta ortasında bir günlük tatil fırsatı sunan bu özel günü çocuklar çoşkuyla kutlayacak.

          - Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü izin alarak bu tatili dört günlük bir tatile uzatma imkanı bulunuyor.

          - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe denk geliyor.

          - Kurban Bayramı: 2025 yılında Kurban Bayramı'nın arife günü, 5 Haziran Perşembe günü olacak. Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma başlayacak.4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

          - Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı gününe denk geliyor.

          - Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar tatil olacak. Öte yandan bankalar ile diğer özel ve resmi kurumlarda da resmi tatil uygulanacak.

        • 4

          RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba

          Ramazan Bayramı - Ramazan Bayramı arifesi, 2025 yılında 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

          Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

          Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

          Kurban Bayramı - 2025 yılında Kurban Bayramı'nın arife günü, 5 Haziran Perşembe günü olacak. 6, 7, 8, 9 Haziran 2025

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

          Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

          Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

        • 5

          2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

          Türkiye'deki resmi tatiller ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanıyor.

          Resmi bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı.

        • 6

          Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü.

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