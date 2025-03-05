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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları: Resmi Gazete'de bugün neler var? 5 Mart 2025 Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: Resmi Gazete'de bugün neler var?

        5 Mart Resmi Gazete kararları gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. İşte 5 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 01:13 Güncelleme: 05.03.2025 - 01:13
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        • 1

          Resmi Gazete, 5 Mart 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 5 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        • 2

          YASAMA BÖLÜMÜ

          KANUNLAR

          7543 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

          7544 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

          –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9537)

          –– Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9538)

          –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İnşaatta Normatif ve Birim Fiyatlandırma Sisteminin İyileştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9539)

          –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9540)

          –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9541)

          –– Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9542)

        • 3

          YÖNETMELİKLER

          –– Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

          –– Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği

          –– Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

          –– Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞ

          –– Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 4
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