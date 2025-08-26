Habertürk
        Resmi Gazete kararları 26 Ağustos 2025 Salı: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı! İşte 26 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 26 Ağustos Salı günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 26 Ağustos 2025 Salı Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 26.08.2025 - 00:58 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:58
          26 Ağustos Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanlar bölümü dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

          26 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞ

          –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/24)

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanı

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

