21 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının İlişkin Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9835)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9836)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 6 Mayıs 2025 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9837)

–– Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9838)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Kararlar (Karar Sayısı: 9839, 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9851, 9852, 9853, 9854)

YÖNETMELİK

–– Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/7)

–– Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/163, K: 2025/41 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2019/29273 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2019/19126 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri