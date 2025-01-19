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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 19 OCAK 2025: Bugün Resmi Gazete'de bugün neler var? 19 Ocak 2025 Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları

        Türkiye'nin resmi karar ve düzenlemelerinin duyurulduğu Resmi Gazete, 19 Ocak 2025 tarihli sayısıyla gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 19 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 00:08 Güncelleme: 19.01.2025 - 00:08
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        • 1

          Resmi Gazete, 19 Ocak 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 19 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– İstanbul Teknik Üniversitesi BTS Dijital İkiz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

        • 3

          TEBLİĞLER

          –– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

          –– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

          –– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

          –– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

          –– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlânları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 4
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