YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7545 Siber Güvenlik Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9623)

–– Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 9624)

–– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9625)

–– Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9626)

–– Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9627)

–– 154 kV Acıbadem Eskişehir GES TM-Eskişehir OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9628)

–– Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Karabahçe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Sosyal Tesis Alanı Yapımı Amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9629)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9630)

–– 154 kV Dampınar RES TM-Nezihe Beren JES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9631)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Haloterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği