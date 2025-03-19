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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI | 19 Mart bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 19 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

        19 Mart bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'nin 19 Mart 2025 tarihli sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 19 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yer alan önemli düzenlemeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 00:27 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:27
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        • 1

          19 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşların dikkatini çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan düzenlemeler de gündemin ön sıralarında yer aldı. İşte günün ilk saatlerinden itibaren araştırılan Resmi Gazete’nin öne çıkan başlıkları…

        • 2

          YASAMA BÖLÜMÜ

          KANUN

          7545 Siber Güvenlik Kanunu

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          CUMHURBAŞKANI KARARLARI

          –– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9623)

          –– Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 9624)

          –– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9625)

          –– Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9626)

          –– Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9627)

          –– 154 kV Acıbadem Eskişehir GES TM-Eskişehir OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9628)

          –– Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Karabahçe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Sosyal Tesis Alanı Yapımı Amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9629)

          –– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9630)

          –– 154 kV Dampınar RES TM-Nezihe Beren JES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9631)

          YÖNETMELİKLER

          –– Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği

          –– Çankırı Karatekin Üniversitesi Haloterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        • 3

          TEBLİĞLER

          –– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 421)

          –– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

          –– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

          İLKE KARARLARI

          –– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

          –– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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