Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 27.06.2024 - 01:52 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:53
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde karar verildi.
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