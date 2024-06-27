Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı | Son dakika haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 01:52 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #TBMM
        #Resmi Gazete
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bir olalım yolunda"
        "Bir olalım yolunda"
        Bolivya'da darbe girişimi
        Bolivya'da darbe girişimi
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Habertürk Anasayfa