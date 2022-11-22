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Resimli Diş Hekimleri Günü mesajları ve sözleri! 22 Kasım Diş Hekimliği Günü neden ve nasıl ortaya çıktı?

Diş Hekimleri Günü mesajları ve sözleri!

Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ilan edilen bu haftada 22 Kasım tarihi Türk Diş Hekimliği Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel ve anlamlı günde Diş Hekimleri Günü mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 22.11.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hayatımızda önemli bir yere sahip olan ağız ve diş sağlığının sağlıklı yaşamda yeri büyüktür. 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü'nde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz mesajları ve sözleri haberimizde paylaştık. İşte en yeni, anlamlı Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları... 

  • "Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin “22 Kasım Diş Hekimleri Günü”nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum."

  • 22 Kasım Bilimsel Türk Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

  • Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyoruz.

  • "Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim."

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