RESİMLİ CUMA MESAJLARI

İslam dünyasının bu kutsal gününde sevdiklerinin Cumasını kutlamak isteyenler Cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. Bizler de sizler için en güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, en yeni ve farklı, resimli Cumanız Mübarek olsun mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri...

KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.