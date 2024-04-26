İslam dininde Cuma gününde insanların selamlaşması, yardımlaşması ve kardeşliği yüceltmesi büyük önem arz ediyor. Bu kutsal Cuma gününde sevdikleriyle selamlaşmak isteyen Müslümanlar, en yeni ve en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. En anlamlı resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu etmek ise tek tık uzağınızda. İşte, dualı ve ayetli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...