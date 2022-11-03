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Resimli Cuma mesajları 2022: Yeni, en güzel, anlamlı dualı ve ayetli Hayırlı Cumalar sözleri, Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları

En anlamlı ve resimli Cuma mesajları Müslüman vatandaşlarımızın gündeminde yer alıyor. İslam dünyasında mübarek sayılan Cuma gününde sevdiklerinizi mutlu etmek için en güzel anlamlı Cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Biz de sizler için en güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Hayırlı Cumalar sözlerini derledik. İşte Cumanız Mübarek Olsun sözleri ve Cuma mesajları...

Giriş: 03.11.2022 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • İslam dininde mübarek kabul edilen Cuma gecesini Müminler ibadet ederek geçiriyorlar. Cuma gününde insanların selamlaşması, yardımlaşması ve kardeşliği yüceltmesi oldukça önemlidir. İşte hadisli ve en güzel resimli ve ayetli cuma mesajları... 

    EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

  • Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

  • Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

  • En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

  • Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim

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