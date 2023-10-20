Resimli Cuma mesajları ve sözleri 20 Ekim Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Hz. Muhammed tarafından “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.” olarak nitelendirilen Cuma günü Müslümanların haftalık bayramı olarak görülüyor. Bu mübarek günde binlerce Müslüman camilere akın edecek ve ellerini semaya açarak dua edecek. Cumanın manevi huzurunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler WhatsApp, Instagram, Twitter, Threads, Facebook üzerinden en güzel Cuma mesajlarını paylaşıyorlar. İşte 20 Ekim 2023 yeni, ayetli, dualı, anlamlı, farklı, kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri...