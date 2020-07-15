15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye, hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anıyor. 2016 yılında sokağa inen tankların önüne dikilen halk, 15 Temmuz darbe girişimini engellemeyi başardı. İşte şehitler için 15 Temmuz sözleri ve mesajları...

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020

- ”Utanıyorum şehidim, utanıyorum, yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum! Sanma ki; unutuyor, unutturuyoruz. Unutanları barındırmaktan utanıyorum. Sen; vatan için bizim için şehit olurken, seni görmezden gelenlerden utanıyorum.”