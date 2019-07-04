Resimdeki Sevgili filminin konusu nedir

2016 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan Resimdeki Sevgili filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından en fazla merak edilen sinema yapımları arasında yer aldı. Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken filmle ilgili ayrıntılar haberimizde...

RESİMDEKİ SEVGİLİ FİLMİNİN KONUSU

Başarılı ve derece ünlü bir cerrah olan Engin, eşi Rüya ile beraberken saldırıya uğrar. Engin’in bütün müdahalesine rağmen yaralanan eşi kurtulamaz ve kollarında hayatını kaybeder.

Olayın ardından travma yaşayan Engin’i kan tutmaya başlar. Bu yüzden mesleğini yapamaz hale gelen Engin, aynı zamanda bütün çevresini de yavaş yavaş kaybetmektedir. İnzivaya çekilme kararı alır. Bu süreçte hayattan kopuk bir şekilde günleri geçerken karşısına Süreyya isminde bir kadın çıkar. Süreyya, Engin’i girdiği bunalımdan çıkaracak ve tekrar yaşama döndürecektir.

Ancak Engin kısa süre sonra en büyük korkusuyla yeniden yüzleşmek zorunda kalacaktır.

RESİMDEKİ SEVGİLİ FİLMİNİN YÖNETMENİ VE OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Mehtap Köroğlu'nun üstlendiği filmin başrollerini ise Sezin Akbaşoğulları ve Sarp Levendoğlu canlandırıyor. İkiliye Uğur Karabulut, Görken Şarkan, Şeyda Şaşmaz gibi başarılı oyuncu kadrosu eşlik ediyor.